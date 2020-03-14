“Здесь всегда очень тяжело играть, команда очень хорошо обороняется, и поле — ты не можешь все свои лучшие качества проявить, те, которые есть в нашей команде. Но тренер нас подготовил хорошо, показали характер. Он в первую очередь просил показать характер. Мы его показали и заслуженно победили.
Как играть при пустых трибунах, учитывая ситуацию с коронавирусом? Я-то готов всегда играть, при любых условиях. Но футбол без болельщиков — это не футбол. Без поддержки — это не те эмоции, но мы готовы при любых условиях играть. Мы знаем, что за нас болеют и нас смотрят”, — передает слова Бакаева Sport24.
В этом сезоне Зелимхан Бакаев провел 20 матчей в чемпионате России, в которых отметился 4 забитыми мячами и 9 голевыми передачами.
Бакаев: футбол без болельщиков – не футбол
Игрок “Спартака” прокомментировал игру против "Оренбурга" (3:1), а также высказался по поводу ситуации, в которой клубы вынуждены играть без болельщиков из-за угрозы распространения коронавируса.
Фото: ФК "Спартак"
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