"Урал" извинился перед болельщиками за разгромное поражение от "Зенита"

Пресс-служба "Урала" опубликовала сообщение в своем "Твиттере" с извинениями перед болельщиками за разгромное поражение (1:7) от "Зенита"
premierliga.ru
"Друзья, уважаемые болельщики! Кто болел за "Урал" на стадионе в Санкт-Петербурге и у экранов телевизора. Приносим вам извинения за эту игру! Пожалуйста, оставайтесь с командой! Мы обещаем исправиться. Другого пути нет"


В матче 22-го тура Тинькофф Российской Премьер-Лиги в Санкт-Петербурге "Зенит" разгромил "Урал" со счётом 7:1.

Хет-трик на свой счёт записал Сердар Азмун, два гола забил Артём Дзюба и по разу отличились Малком и Дриусси. "Урал" ответил единственным точным ударом с пенальти, который реализовал Андрей Панюков.


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Теги: Зенит Урал РПЛ
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