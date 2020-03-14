"Урал" извинился перед болельщиками за разгромное поражение от "Зенита"

Друзья, уважаемые болельщики! Кто болел за "Урал" на стадионе в Санкт-Петербурге и у экранов телевизора. Приносим вам извинения за эту игру! Пожалуйста, оставайтесь с командой! Мы обещаем исправиться. Другого пути нет. pic.twitter.com/EFHmi0yCvd