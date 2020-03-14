"Он играл с серьезнейшей травмой. У него отек передней поверхности бедра, он не тренировался последние три дня. Вышел играть на морально-волевых. И то, что он сыграл большую часть матча, когда команда осталась вдесятером, плюс в концовке играл не на своей позиции, а правее… К нему не может быть никаких претензий. Только слова благодарности", - сказал Леонид Слуцкий в интервью.
Напомним, что вчера "Рубин" одержал первую победу под руководством Леонида Слуцкого. В рамках 22-го тура чемпионата России казанский клуб обыграл "Арсенал" со счётом 1:0. После этой игры "Рубин" поднялся на 12 место.
Слуцкий про Подберезкина: он играл с травмой
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал, что полузащитник команды Вячеслав Подберёзкин провел игру против тульского "Арсенала" с травмой.
Фото: ФК "Рубин"
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