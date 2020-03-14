Слуцкий про Подберезкина: он играл с травмой

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал, что полузащитник команды Вячеслав Подберёзкин провел игру против тульского "Арсенала" с травмой.

Фото: ФК "Рубин"