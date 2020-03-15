Бубнов: при Тедеско "Спартак" стал активнее играть в нападении

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал результат матча 22-го тура РПЛ между "Оренбургом" и "Спартаком" (1:3).
Фото: Sportbox
- "Спартак" в этом матче точно не отскочил. У "Оренбурга" были моменты, но игра проходила на встречных курсах. Не сказал бы, что "Оренбург" имел преимущество. У команды были моменты, один забили. Но и "Спартак" реализовал свои шансы, а в конце матча подвел итог.

Молодец Александр Максименко. Было много ударов по его воротам, он выручал. Отстоял очень хорошо. В пропущенном голе виноват не был.

Видно, что при Доменико Тедеско команда функционально неплохо готова и хорошо прессингует. Старается быстро выходить из обороны в атаку, чтобы быстрее преодолевать среднюю линию. В этом смысле "Спартак" преобразился. Раньше команда играла не так активно в нападении, — цитирует Бубнова Sportbox.

Вчера московский "Спартак" одержал выездную победу над "Оренбургом" в матче 22-го тура РПЛ со счётом 3:1. Победу "красно-белым" принесли голы Эсьекеля Понсе, Джордана Ларссона и Резиуана Мирзова.

"Спартак" поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата и имеет в своём активе 28 очков.

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Теги: Бубнов Спартак Оренбург
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