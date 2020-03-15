"Самый лучший коллектив". Крыховяк опубликовал фото из раздевалки после победы над "Ростовом"

Team spirit ?— Grzegorz Krychowiak (@GrzegKrychowiak) March 15, 2020
Kluczowe zwyciestwo ?
самый лучший коллектив#ростовлокомотив pic.twitter.com/LKRC3iReCB
"Железнодорожники" сегодня одержали выездную победу над "Ростовом" со счётом 3:1.
30-летний поляк поучаствовал во всех мячах "Локомотива": сначала после его удара мяч залетел в ворота "Ростова" от Песьякова, затем он сделал голевую передачу на Жемалетдинова, а после забил сам.
В турнирной таблице нашего чемпионата "Локомотив" поднялся на второе место. В активе московского клуба 41 очко.
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