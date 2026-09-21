Мостовой - об отставке Диаса из "Родины": в футбол играют не тренеры

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой заявил, что смена главного тренера вряд ли кардинально изменит положение "Родины" в РПЛ.

Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов

"В футбол играют не тренеры. На что они рассчитывали, если команда средненькая? Большой разницы нет. Убрали и убрали. Думаете, если сейчас Мусаева поставят в "Родину", что-то изменится? У команды задача — остаться в Премьер-лиге и всё. Хоть с тренером, хоть без него", — заявил Мостовой.