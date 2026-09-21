Мостовой - об отставке Диаса из "Родины": в футбол играют не тренеры

"В футбол играют не тренеры. На что они рассчитывали, если команда средненькая? Большой разницы нет. Убрали и убрали. Думаете, если сейчас Мусаева поставят в "Родину", что-то изменится? У команды задача — остаться в Премьер-лиге и всё. Хоть с тренером, хоть без него", — заявил Мостовой.
Он также подчеркнул, что не считает фигуру главного тренера определяющей для результата команды.
"Играя в футбол, я даже иногда не знал, есть ли у нас тренер... В любом случае, не важно кого поставят. Главное, чтобы человек был хороший, а таких у нас мало", — добавил Мостовой.
Вместе с Диасом "Родину" покинул его тренерский штаб. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Барсег Киракосян, которому будут помогать Александр Димидко и Егор Новосадов.
Источник: "Спорт-Экспресс"