Генич удивился первой отставке сезона в РПЛ: Диас вполне мог выправить ситуацию

Комментатор Константин Генич признался, что сожалеет об уходе Хуана Диаса из "Родины", и заинтриговал вопросом о возможном преемнике испанца.
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press
"Родина" объявила о прекращении сотрудничества с Диасом, который стал первым главным тренером, покинувшим свой пост в текущем сезоне РПЛ. Генич считает, что специалисту можно было дать больше времени для исправления положения команды.

"Искренне жаль. Мне кажется, что Диас хороший тренер и вполне мог выправить ситуацию. Но теперь самое интересное, кто вместо… Какие варианты?" — написал Генич.

Диас работал с "Родиной" с сентября 2025 года. В прошлом сезоне под его руководством московский клуб выиграл Первую лигу и впервые в своей истории вышел в РПЛ. Сейчас команда занимает 15-е место в чемпионате.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Барсег Киракосян. В его штаб вошли Александр Димидко и Егор Новосадов.

Источник: Telegram-канал Константина Генича

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