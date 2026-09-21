Генич удивился первой отставке сезона в РПЛ: Диас вполне мог выправить ситуацию

Комментатор Константин Генич признался, что сожалеет об уходе Хуана Диаса из "Родины", и заинтриговал вопросом о возможном преемнике испанца.

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

"Искренне жаль. Мне кажется, что Диас хороший тренер и вполне мог выправить ситуацию. Но теперь самое интересное, кто вместо… Какие варианты?" — написал Генич.

"Родина" объявила о прекращении сотрудничества с Диасом, который стал первым главным тренером, покинувшим свой пост в текущем сезоне РПЛ. Генич считает, что специалисту можно было дать больше времени для исправления положения команды.Диас работал с "Родиной" с сентября 2025 года. В прошлом сезоне под его руководством московский клуб выиграл Первую лигу и впервые в своей истории вышел в РПЛ. Сейчас команда занимает 15-е место в чемпионате.Исполняющим обязанности главного тренера назначен Барсег Киракосян. В его штаб вошли Александр Димидко и Егор Новосадов.Источник: Telegram-канал Константина Генича