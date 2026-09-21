Генич удивился первой отставке сезона в РПЛ: Диас вполне мог выправить ситуацию

"Искренне жаль. Мне кажется, что Диас хороший тренер и вполне мог выправить ситуацию. Но теперь самое интересное, кто вместо… Какие варианты?" — написал Генич.
Диас работал с "Родиной" с сентября 2025 года. В прошлом сезоне под его руководством московский клуб выиграл Первую лигу и впервые в своей истории вышел в РПЛ. Сейчас команда занимает 15-е место в чемпионате.
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Барсег Киракосян. В его штаб вошли Александр Димидко и Егор Новосадов.
Источник: Telegram-канал Константина Генича