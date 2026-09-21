Ташуев отреагировал на отставку Диаса и сделал заявление о работе в "Родине": обязательно рассмотрю

Специалист отметил, что хорошо знаком с "Родиной" и положительно оценивает возможности ее состава.
"Знаю хорошо "Родину", мы с ними на сборах играли. Команда неплохо играла в ФНЛ. Мы не знаем, почему именно клуб расстался с тренером. У них хороший состав, но все зависит от результата", — заявил Ташуев.
Тренер подчеркнул, что сейчас открыт для новых предложений и готов обсудить возможное назначение с руководством московского клуба.
"Я открыт для предложений, готов для диалога. Но это должны решать руководители "Родины". Если предложат что-то, обязательно рассмотрю этот вариант", — добавил Ташуев.
Источник: Metaratings