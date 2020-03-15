"На 56-й минуте в ворота "Сочи" не назначили пенальти. Мевля хватал Берга, и абсолютно не важно, пробил в итоге нападающий или нет. За эту задержку нужно было назначать пенальти.
Защитник начал держать Берга еще до штрафной, но сам фол произошел в штрафной. Тем самым Мевля помешал пробить нападающему по воротам.
По правилам игры, если игрок начинает держать другого футболиста до штрафной, а концовка фола происходит в штрафной – это 11-метровый штрафной удар", — цитирует Федотова "Чемпионат".
"Сочи" победил "Краснодар" во вчерашнем матче 22-го тура РПЛ со счётом 2:0.
Судья Федотов: в ворота "Сочи" не назначили пенальти за фол Мевли
Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в матче 22-го тура между "Сочи" и "Краснодаром" (2:0).
Фото: трансляция Матч Премьер
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