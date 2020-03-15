Судья Федотов: в ворота "Сочи" не назначили пенальти за фол Мевли

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в матче 22-го тура между "Сочи" и "Краснодаром" (2:0).

Фото: трансляция Матч Премьер