Игнатьев: никогда не променял бы Семина на другого специалиста

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью Rusfootball.info прокомментировал уверенную победу "Локомотива" над "Ростовом" в гостевом матче 22-го туре РПЛ (3:1).
mk.ru
- Насколько для вас была неожиданной столь уверенная победа "Локомотива" на поле "Ростова"?

- Мы не видели у "Локомотива" никакой суеты и спешки. Команда очень организованно оборонялась и практически ничего не дала "Ростову" в плане создания моментов у своих ворот. Причем это делалось начиная от Эдера и заканчивая Гилерме. Все четко определяли свои позиции при потере мяча и знали, как все надо выстраивать на своей половине поля. "Локомотив" от этой обороны, понимая, как выполнить задачу, стал больше отталкиваться в сторону ворот "Ростова". Команда хорошо комбинировала, плюс там есть группа уверенных и мастеровитых игроков. Главное - это, конечно, Крыховяк. Дело даже не в том, что он забил мячи, а был главным лицом, определяющим все вещи, связанные с игровой аритмией, с комбинаторностью в игре. Все моменты, связанные с двумя голами, - показатель его мастерства на фоне игроков обеих команд. Все что-то делали, но решал задачу Крыховяк. "Локо" одержал заслуженную победу при хорошей игре команды "Ростов".

- Было много разговоров о том, что на будущий сезон на пост главного тренера руководство "Локомотива" наряду с Семиным рассматривает и других кандидатов. Как, на ваш взгляд, должен решиться этот вопрос?

- Лучше Юрия Павловича кандидатуры нет. По всем критериям. Если, допустим, кого-то нужно устроить в "Локомотив". Например, если есть там какой-то родственник (если говорить примитивно), тогда есть тема для рассмотрения. Допустим, мне надо устроить моего сына в "Локомотив", потому что мой друг там самый главный начальник. Тогда такой разговор может состояться. В принципе же, если действительно хотят заменить, то я не понимаю, зачем это делать. Если бы я был президентом клуба и мне хотелось бы быть на плаву, то я бы никогда не променял Семина на другого специалиста. И история "Локомотива" связана неразрывно с Семиным. Чемпионские титулы - Семин, кубки - Семин. Поэтому даже не вижу смысла это поднимать. Мне так думается, что это кому-то интересно. Кто-то хочет залезть на плечи и быть главнокомандующим в этом процессе. Семин не устраивает как человек амбициозный, со своим ярко выраженным "Я". А, может быть, все это просто разговоры. Я, например, не слышал от руководителя "Локомотива", что Семина нужно поменять. Мещеряков говорит, что они не думают об этом. Если даже и ходят такие разговоры в рядах руководителей РЖД, то тогда это большое заблуждение. Я смотрю на работу многих тренеров сейчас, и не могу сказать, что кто-то из них супер.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info


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Теги: Игнатьев Локомотив
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