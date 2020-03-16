"Верная тактика и настрой могут сделать многое". Евсеев - о матчах "Уфы" с лидерами РПЛ

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев на своей странице в Instagram оценил результаты клуба в матчах с командами из верхней части таблицы РПЛ.