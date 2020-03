"Верная тактика и настрой могут сделать многое". Евсеев - о матчах "Уфы" с лидерами РПЛ

View this post on Instagram

Ничья с ЦСКА в Москве, после ничьей с Зенитом в Санкт-Петербурге. Было интересно сыграть против Семака и Гончаренко, кто тоже работал в Уфе. Доволен командой, доволен результатом. На выезде против фаворитов играть сложно всегда, но верная тактика и настрой могут сделать многое. Взяли 4 очка у Зенита, два раза сыграли вничью с ЦСКА, обыграли Спартак и Ростов, поделили очки с Локомотивом, находясь в иной весовой категории. Борис Аркадьев говорил: суть нашего футбола - играть изо все сил. Меня учили игроком никогда не сдаваться, горжусь, что ребята всегда бьются за клуб, город, республику #нашалигачемпионов