Это связано с тем, что сейчас 29-летний полузащитник находится в Германии, где восстанавливается от повреждения.
Германия находится в списке стран, по прибытии из которых в Россию необходимо находится на двухнедельном карантине.
Шюррле не сможет присоединится к "Спартаку" сразу по возвращении в Москву.
Напомним, что Андре Шюррле находится в "Спартаке" на правах аренды до конца сезона. Принадлежит игрок дортмундской "Боруссии".
В текущем сезоне 29-летний немец записал на свой счёт 2 гола и 4 ассиста в 18-ти матчах за "Спартак" во всех турнирах.
Шюррле только в апреле вернется в состав "Спартака"
Полузащитник "Спартака" Андре Шюррле сможет присоединится к "красно-белым" только в начале апреля, сообщает Sport24.
Фото: Global Look Press
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