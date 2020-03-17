"Места в еврокубках будут распределяться по спортивному принципу по итогам занятых мест", - передает слова Президента Российской Премьер-Лиги Спорт-Экспресс.
Ранее было объявлено, что проведение всех матчей Российской Премьер-Лиги приостановлено до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса. На данный момент лидером чемпионата является питерский "Зенит", который имеет 50 очков. Следом идут "Локомотив" и "Краснодар", в активе которых по 41 очку.
Прядкин заявил, что места клубов РПЛ в еврокубках будут распределяться по спортивному принципу
Глава Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал о том, как будут распределяться места клубов в еврокубках после возобновления чемпионата России.
Фото: ТАСС
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