Прядкин заявил, что места клубов РПЛ в еврокубках будут распределяться по спортивному принципу

Глава Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал о том, как будут распределяться места клубов в еврокубках после возобновления чемпионата России.

Фото: ТАСС