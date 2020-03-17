"Лимит? Мне кажется, для игрока с русским паспортом это преимущество. Конкретно для меня – да. А для чемпионата в целом – небольшой, но минус", приводит слова Мелкадзе Sport24.
Напомним, что Георгий Мелкадзе принадлежит московскому "Спартаку".
В сезоне 2019/2020 Мелкадзе выступает на правах аренды за "Тамбов". В составе "волков" 22-летний форвард забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи в 15-ти матчах РПЛ.
По окончании сезона Мелкадзе вернется в расположение "красно-белых".
Мелкадзе: лимит - это преимущество для меня, а для чемпионата - минус
Нападающий "Тамбова" Георгий Мелкадзе рассказал, как относится к лимиту на легионеров в РПЛ.
Фото: ФК "Тамбов"
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