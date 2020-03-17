Кирьяков: перенос чемпионата Европы на год - решение, которое вызвало много споров

Бывший главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков в интервью Rusfootball.info поделился мнением о переносе чемпионата Европы на 2021-й год и приостановке чемпионата России до 10-го апреля.
rg.ru
- В принципе все ожидали любого развития событий. Поэтому нельзя сказать, что перенос чемпионата Европы стал какой-то неожиданностью, - отметил Кирьяков. - Но, наверное, это самый жесткий вариант развития событий. Наверное, большинство склонялось к тому, что если переносить турнир, то на чуть-чуть, а чтобы на целый год - наверное, это решение, которое вызвало много споров.

Что касается того, что сейчас все спортивные мероприятия переносятся, везде пауза возникает, думаю, все это было ожидаемо. Чемпионат России пока до 10 апреля закрывается. Это оптимальный вариант. Здесь надо взять паузу и посмотреть, как дальше будут события развиваться. Если будет так же, как в Италии и Испании, то, мне кажется, вопрос будет ставиться достаточно жестко. Вплоть до того, что не сможем доиграть сезон. Если же ситуация более-менее нормализуется, то без проблем доиграем сезон. Время для этого будет. Подготовка команд в этот непростой период? Сейчас клубы сами решают, на сколько дней распускать игроков, в каком режиме тренироваться. Конечно, здесь сложно так что-то планировать, поскольку дата 10 апреля может быть неокончательной. И результат подготовки команд в этот непростой период будет зависеть от умения и мастерства тренерского штаба.

- Вы лично согласны с решением перенести чемпионат Европы на год?

- Наверное, в этом вопросе исходят из определенной информации. Из того, что сейчас муссируется, понятно, что сложная ситуация в Италии, Испании. У нас пока непонятно, насколько тяжелая картина. Цифры называются, но многие склоняются к тому, что они

занижаются. Не имея точной информации, сложно реагировать на такие решения. Понятно, что во главу всего должны ставиться здоровье и жизнь людей. Но насколько сейчас все тяжело, честно говоря, сам понять не могу.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info


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Теги: Кирьяков
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