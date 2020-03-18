Профсоюз футболистов напомнил клубам о выплатах полной зарплаты во время перерыва из-за коронавируса

Футбольные клубы не имеют права не платить заработную плату в период приостановки матчей из-за коронавируса.

Фото: premierliga.ru

Об этом сообщает сайт Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ).



"Если футбольные клубы решат прекратить и проведение тренировок без обоснованных причин, то такие действия футбольных клубов приведут не к простою, а к неисполнению обязанности предоставить обусловленную трудовым договором работу (ст. 22 ТК РФ), в связи с чем заработная плата будет подлежать уплате спортсменам и тренерам в полном объеме", — говорится в сообщении профсоюза.



В профсоюзе напомнили, что законодательство допускает возможность невыплаты заработной платы только в случае простоя по вине работника.



В то же время клубы не могут уменьшить зарплату футболистам. Такая возможность появилась бы в случае простоя по обстоятельствам, не зависящим от работника и работодателя. Однако согласно трудовому кодексу, работа футболистов и тренеров включает не только участие в соревнованиях, но и участие в тренировках.



Вчера было объявлено о том, что матчи РПЛ приостановлены, как минимум, до 10-го апреля.