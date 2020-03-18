Экс-врач "Спартака" Васильков: сам у себя коронавирус не вылечишь – спасёт только медицина

Бывший врач сборной России и «Спартака» Юрий Васильков в интервью корреспонденту Rusfootball.info Владиславу Щеколдину рассказал, как уберечь себя от коронавируса.
Фото: ФК "Спартак"
– Сейчас, к счастью, распространение вируса не такое тотальное. Главное в этом деле – профилактика. Нужно постараться изолировать себя от толпы – в метро, электричках. Если уж там находишься, не соприкасаться по возможности с людьми. Сейчас, как я видел, в электричках и метрополитене стало свободнее.

По приходу домой обязательно тщательно вымыть руки с мылом, лицо, вокруг носа, вытереться хорошо. Как следует питаться – есть салаты, овощи, фрукты, неплохо принимать витамины. Стараться не контактировать с ближайшими соседями, следить за своими домочадцами и смотреть в интернете, как продвигается эта болезнь.

По расчётам специалистов, на эту стадию должно уйти около двух месяцев. Это было бы здорово, чтобы она, болезнь, дальше не ушла. Основное – сейчас это самоизоляция и соблюдение всех правил гигиены.

– Какие витамины Вы имеете ввиду?

– Комплексные, в которых имеется почти вся группа: А, В, С, D, Е и все остальные, в аптеках мультивитамины есть.

– А обычные средства, как чай с лимоном и с малиной могут как-то помочь?

– Это тоже неплохо как профилактический способ. Но главное не контактировать с людьми, большая опасность подхватить такой вирус на вокзалах, в аэропортах.

И не нужно утаивать: если у тебя такие симптомы, как лихорадка, высокая температура, сухой кашель, боль в горле, надо звонить в колокола и сдаваться врачам. Сам у себя этот вирус не вылечишь – тебя спасёт только медицина.

– Чем этот вирус отличается от гриппа?

– Это разновидность гриппа, но с очень большими осложнениями вплоть до летального случая. Среди людей старшего возраста от 60 лет около 20% летального исхода, но болеют и молодые. В большей степени вирус поражает первую и вторую группы крови. Но это вовсе не означает что остальных это не касается. Главное – думать о своей защите.


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Теги: Коронавирус
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