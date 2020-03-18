Экс-врач "Спартака" Васильков: сам у себя коронавирус не вылечишь – спасёт только медицина

Rusfootball.info Владиславу Щеколдину рассказал, как уберечь себя от коронавируса. Бывший врач сборной России и « Спартака » Юрий Васильков в интервью корреспондентуВладиславу Щеколдину рассказал, как уберечь себя от коронавируса.

Фото: ФК "Спартак"

– Сейчас, к счастью, распространение вируса не такое тотальное. Главное в этом деле – профилактика. Нужно постараться изолировать себя от толпы – в метро, электричках. Если уж там находишься, не соприкасаться по возможности с людьми. Сейчас, как я видел, в электричках и метрополитене стало свободнее.



По приходу домой обязательно тщательно вымыть руки с мылом, лицо, вокруг носа, вытереться хорошо. Как следует питаться – есть салаты, овощи, фрукты, неплохо принимать витамины. Стараться не контактировать с ближайшими соседями, следить за своими домочадцами и смотреть в интернете, как продвигается эта болезнь.



По расчётам специалистов, на эту стадию должно уйти около двух месяцев. Это было бы здорово, чтобы она, болезнь, дальше не ушла. Основное – сейчас это самоизоляция и соблюдение всех правил гигиены.



– Какие витамины Вы имеете ввиду?



– Комплексные, в которых имеется почти вся группа: А, В, С, D, Е и все остальные, в аптеках мультивитамины есть.



– А обычные средства, как чай с лимоном и с малиной могут как-то помочь?



– Это тоже неплохо как профилактический способ. Но главное не контактировать с людьми, большая опасность подхватить такой вирус на вокзалах, в аэропортах.



И не нужно утаивать: если у тебя такие симптомы, как лихорадка, высокая температура, сухой кашель, боль в горле, надо звонить в колокола и сдаваться врачам. Сам у себя этот вирус не вылечишь – тебя спасёт только медицина.



– Чем этот вирус отличается от гриппа?



– Это разновидность гриппа, но с очень большими осложнениями вплоть до летального случая. Среди людей старшего возраста от 60 лет около 20% летального исхода, но болеют и молодые. В большей степени вирус поражает первую и вторую группы крови. Но это вовсе не означает что остальных это не касается. Главное – думать о своей защите.