"Сейчас уже ничего не делается, а расходы клубов, у которых зарубежные футболисты или русские с высокими евроконтрактами, уже выросли на 35-40%. Спонсоры, поскольку нет трансляций, скажут: "Зачем нужны спонсорские контракты?" В связи с этим возникает такой вопрос, например, что делать с финансовым фэйр-плей? Доходов-то нет. Сейчас ни один клуб не выполнит финансовый фэйр-плей. Его надо отменять. Или приостанавливать", - цитирует Федуна РБК.
Напомним, из-за эпидемии коронавируса чемпионат России, как и другие европейские лиги был приостановлен как минимум до 10 апреля.
Ранее Федун предложил досрочно завершить сезон РПЛ и оставить команды на тех местах, на которых они находятся.
Федун: что делать с финансовым фэйр-плей? Доходов-то нет
Владелец "Спартака" Леонид Федун высказался о финансовом фэйр-плей после приостановления чемпионата России.
Global Look Press
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