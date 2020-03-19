"На период приостановки РПЛ Лука остался в Москве. Сейчас он восстанавливается. Лука будет здоров через два месяца", — приводит слова Глушевича Sport24.
Напомним, что Джорджевич выбыл из строя в 13-м туре РПЛ в матче с грозненским "Ахматом", получив повреждение коленных связок. После получения травмы футболист вылетел в Испанию, где ему была совершена операция.
Лука Джорджевич стал игроком "Локомотива" летом 2019-го года, перейдя из "Зенита" за 2,5 миллиона евро и подписав 4-х летний контракт.
В текущем сезоне 25-летний форвард провел 6 матчей за "Локомотив" во всех турнирах и записал на свой счёт одну голевую передачу.
Агент Луки Джорджевича рассказал о сроках восстановления футболиста
Агент Луки Джорджевича Игорь Глушевич сообщил, когда его подопечный будет готов выйти на футбольное поле.
Фото: ФК "Локомотив"
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