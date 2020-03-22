Немецкий нападающий всегда поднимает к небу пальцы. По словам Филиппа, такое празднование посвящено его скончавшемуся отцу.
"Я праздную голы, поднимая пальцы к небу. Это мой коронный жест. Моего отца не стало, когда мне было 16 лет. Каждый забитый мяч я посвящаю ему.
Он играл в футбол, он любил этот спорт. Не то чтобы у него была грандиозная карьера, потому что у него была ещё и другая работа.
Как-то отец дал мне мяч, и мы вместе пинали его во дворе. Сперва это было просто забавой. Я в тот момент занимался теннисом. А потом я полюбил это дело. И вот я стал футболистом", – рассказал Филипп в эфире "Матч ТВ".
Немецкий нападающий перешёл в "Динамо" из дортмундской "Боруссии". В 14 матчах РПЛ он забил 7 мячей при 1 результативной передаче.
Филипп: каждый забитый мяч я посвящаю отцу
Форвард московского "Динамо" Максимилиан Филипп рассказал о праздновании голов.
Фото - ФК "Динамо"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!