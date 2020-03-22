"Спартак" — чемпион? Был когда-то", — написал Оздоев.
Последний раз "Спартак" выигрывал титул РПЛ в сезоне 2016/2017 под руководством итальянского главного тренера Массимо Карреры. Капитаном команды в тот сезон был Денис Глушаков, ныне выступающий за грозненский "Ахмат".
До этого чемпионства "красно-белые" не могли выиграть РПЛ в течении 16-ти лет. В 2001-м году московский клуб к титулу привел Олег Романцев.
В турнирной таблице РПЛ 2019/2020 "Спартак" занимает восьмое место, набрав 28 очков. "Зенит" лидирует в таблице, имея в своем активе 50 очков и опережая ближайших преследователей на 9 очков.
Оздоев: "Спартак" — чемпион? Был когда-то
Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев в своём Instagram-аккаунте ответил на вопрос болельщика о московском "Спартаке".
Фото: Rusfootball.info
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