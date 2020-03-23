Дмитрий Комбаров: я бы пригодился нынешнему "Спартаку"

Экс-защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров, ныне выступающий за самарские "Крылья", считает, что пригодился бы в нынешнем составе московского клуба.
Фото: ФК "Спартак"
"Понимал сразу, что тяжело будет бороться за высокие места в этом сезоне, потому что серьезно обновился состав, формируется новая команда. Пришло много молодых футболистов, которым необходимо привыкнуть к Премьер-лиге.

Следующий сезон уже должен показать, правильные ли решения были приняты, те ли футболисты были куплены. Считаю, что да, пригодился бы "Спартаку", — цитируют Комбарова РИА Новости.

Дмитрий Комбаров играл за московский "Спартак" с 2010-го по 2019-й год. В составе "красно-белых" Комбаров провёл 274 матча, забил 27 мячей и отдал 44 голевых передач.

Со "Спартаком" Дмитрий Комбаров стал чемпионом России в сезоне 2016/2017 и выиграл Суперкубок России в 2017-м году.

В РПЛ 2019/2020 Комбаров провёл 16 матчей за "Крылья Советов", получив в них 3 жёлтые карточки.


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Теги: Комбаров Д. Спартак Крылья Советов
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