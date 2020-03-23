"В Испании много клубов перечисляют деньги на закупку медицинского оборудования. А эти настукивания туалетной бумаги футболистами… Думаю, тому же Рамосу уже не до смеха. Нужно делать полезные вещи, а не чеканить бумагой.
Некоторые говорят: "Хорошие дела любят тишину". А смысл? Сейчас надо делать все открыто! Условный Дзюба купил миллион масок и отдал старикам. Это гораздо важнее, чем их челленджи.
Все думали, что неделю посидят дома и все закончится. Но сегодня играться с туалетной бумагой стало кощунством", — заявил Селюк в интервью Sport24.
После отмены всех ведущих футбольных чемпионатов в Европе в инстаграме был запущен челлендж "Оставайся дома", в котором необходимо почеканить на камеру туалетной бумагой. Подобные видео сняли форвард "Барселоны" Лионель Месси, защитник "Реала" Серхио Рамос, а также многие другие футболисты, в том числе игроки из РПЛ.
Некоторые футболисты выступили против этого челленджа, например, Магомед Оздоев и Артем Дзюба из "Зенита".
Селюк: нужно делать полезные вещи, а не чеканить бумагой. Играться с ней — кощунство
Российский агент Дмитрий Селюк прокомментировал популярный в социальных сетях челлендж, суть которого заключается в чеканке рулоном туалетной бумаги.
Фото: The Scottish Sun
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