Селюк: нужно делать полезные вещи, а не чеканить бумагой. Играться с ней — кощунство

Российский агент Дмитрий Селюк прокомментировал популярный в социальных сетях челлендж, суть которого заключается в чеканке рулоном туалетной бумаги.

Фото: The Scottish Sun