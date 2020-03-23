- Я чувствую себя хорошо. У меня постоянно спрашивают об этом. Даже молодые партнеры по команде. Но пока я чувствую себя хорошо, буду играть, — сказал Нобоа. — Если буду видеть, что не смогу помогать команде, тогда, наверное, надо заканчивать. Не хочу, чтобы на поле было просто мое имя. Я хочу играть, потому что умею играть, могу играть. И чувствую, что до сих пор способен помочь, - цитирует Нобоа Sport24.
34-летний Нобоа выступает за "Сочи" с лета 2019 года, перейдя из "Зенита". В 16 матчах за сочинскую команду в РПЛ эквадорец забил четыре гола и отдал три голевые передачи.
Из-за пандемии коронавируса чемпионат России приостановлен до 10 апреля.
Нобоа рассказал, когда завершит карьеру
Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа высказался о возможном завершении карьеры.
Источник: ПФК "Сочи"
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