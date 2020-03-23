"Помимо "Зенита" был вариант с "Динамо", когда Черчесов был главным. Он позвонил и спросил: "Есть интерес?". Ответил: "Да, конечно". В тот момент у "Динамо" был суперсостав: Кураньи, Кокорин, Джуджак, Вальбуэна. У меня был действующий контракт с "Кубанью", и Станислав Саламович сказал: "Всё, дальше пусть разбираются менеджеры". На этом всё закончилось. Потом уже узнал, что заглохло по вине агента, который хотел на мне заработать.
На определённом этапе был вариант с «Краснодаром», но сам понимал, что мне туда нельзя. Был капитаном "Кубани", и если бы перешёл в "Краснодар", меня бы просто не поняли. Да я и сам не хотел — меня всё устраивало. У нас была классная команда", — приводит слова Беленова "Чемпионат".
В текущем розыгрыше РПЛ Александр Беленов провёл 20 матчей за "Уфы", пропустив в них 13 мячей. В 11-ти матчах 33-летний голкипер не позволил соперникам забить в свои ворота.
"Уфа", за которую Беленов выступает с 2017-го года, идёт на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 27 очков.
Беленов рассказал, что мог перейти в "Динамо", когда клуб тренировал Черчесов
Голкипер "Уфы" Александр Беленов рассказал в каких клубах он мог оказаться на протяжении своей игровой карьеры.
Фото: Р-Спорт
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