Гол Фернандеса в ворота "Урала" - лучший в РПЛ по итогам марта (видео)

? Марио Фернандес – автор лучшего гола марта в #ТинькоффРПЛ— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) March 24, 2020
За него проголосовали эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР и болельщики, а эксперты Российской Премьер-лиги выбрали гол Романа Еременко ??#ГолМесяца@rpl #ЦСКА pic.twitter.com/qW0mDOqAGd
Гол Марио Фернандеса в компенсированное время матча 20-го тура РПЛ с "Уралом" (1:1) позволил ЦСКА уйти от поражения.
В нынешнем сезоне РПЛ на счету Марио Фернандеса 3 гола и 2 результативные передачи в 22-х матчах за ЦСКА.
ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков.
За гол Фернандеса проголосовали болельщики и эксперты телеканала "Матч Премьер", а эксперты РПЛ выбрали гол полузащитника "Ростова" Романа Еременко в ворота ЦСКА в матче 21-го тура.