Смолов: я привык, что в Европе в большинстве говорят на английском. В Виго всё по-другому, тяжеловато

Нападающий "Сельты" Фёдор Смолов рассказал, как живёт и играет в футбол в Испании без знания языка.

Источник: ФК "Сельта"