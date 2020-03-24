- Каково мне без знания языка? Я привык к тому, что в Европе люди в большинстве своем говорят на английском. Но здесь менее туристический город, находящийся на севере, поэтому меньшее количество людей говорит на английском, к сожалению. Поэтому тяжеловато. Не всегда понимаю.
Но если говорить о футбольном языке и тренировках, то я уже начал понимать, что говорит тренер, - рассказал Смолов в инстаграме.
30-летний Смолов был арендован "Сельтой" у "Локомотива" до конца сезона. В нынешнем сезоне форвард провёл шесть матчей за "кельтов" и забил гол.
Сезон в Испании приостановлен на два тура из-за вспышки коронавируса.
Смолов: я привык, что в Европе в большинстве говорят на английском. В Виго всё по-другому, тяжеловато
Нападающий "Сельты" Фёдор Смолов рассказал, как живёт и играет в футбол в Испании без знания языка.
Источник: ФК "Сельта"
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