Федотов рассказал, как легионеры "Сочи" переносят карантин из-за коронавируса

Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов рассказал, как иностранные игроки клуба реагируют на карантин, связанный с распространением коронавируса.

Фото: Rusfootball.info