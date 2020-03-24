"Какое настроение у Рами? Конечно, ему непросто — как и всем легионерам. Они попали в такую ситуацию, что и к ним родственники не могут приехать, и сами ребята не могут отправиться на время домой. Тяжело находиться в чужой стране и читать тревожную хронику о том, что творится в Европе. Есть Скайп. Но это не заменяет живого общения, плюс иностранцы чисто физически не могут сейчас помочь своим родным.
Возможно, мы многого не знаем. Раз возникла такая серьезная угроза по всему миру, значит, и в нашей стране нужно применять превентивные меры. Недооценивать коронавирус точно нельзя. Иначе можно поплатиться — как это произошло в Италии, Испании… Там все серьезно", — цитирует Федотова "Спорт-Экспресс".
В настоящий момент матчи чемпионата России по футболу приостановлены, как минимум, до 10-го апреля из-за распространения коронавируса.
После 22-х туров "Сочи" занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка.
На сегодняшний день в России официально зарегистрировано 495 случая заражения коронавирусной инфекцией.
Федотов рассказал, как легионеры "Сочи" переносят карантин из-за коронавируса
Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов рассказал, как иностранные игроки клуба реагируют на карантин, связанный с распространением коронавируса.
Фото: Rusfootball.info
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