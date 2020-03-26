Лебедев: предлагаю на время карантина уменьшить зарплаты футболистов на 30-50%. Они отнесутся к этому с пониманием

Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал возможное решение ФИФА о продлении контрактов с игроками и тренерами до завершения отложенных сезонов.
Источник: Известия
- ФИФА предлагает абсолютно правильно встает на сторону клубов в условиях пандемии, когда практически остановлена жизнь во всей Европе и России. Спортивные клубы несут потери, поскольку вынуждены перечислять зарплату игрокам, а без матчей, рекламы и стадионов дохода не получают.

Пока идет карантин на пару месяцев я предлагаю уменьшить зарплаты футболистов на на 30, а лучше — на 50 процентов. Спортсмены отнесутся к этому с пониманием. Руководитель одного из наших клубов правильно заметил, что если не предпринимать никаких мер, то к трансферному окну все наши клубы придут без денег — ни на финансовую честность, ни на покупку игроков, - цитирует Лебедева "СЭ".

Напомним, из-за вспышки коронавируса европейские чемпионаты были приостановлены на неопределенный срок. В России зафиксировано свыше 600 случаев заражения коронавирусной инфекцией.


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Теги: Лебедев Коронавирус ФИФА
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