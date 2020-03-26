Лебедев: предлагаю на время карантина уменьшить зарплаты футболистов на 30-50%. Они отнесутся к этому с пониманием

Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал возможное решение ФИФА о продлении контрактов с игроками и тренерами до завершения отложенных сезонов.

Источник: Известия