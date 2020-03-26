Гилерме сравнил Россию и Бразилию в плане криминальности

Вратарь московского "Локомотива" Маринату Гилерме сравнил уровень преступности в Бразилии и России.
Источник: ФК "Локомотив"
Футболист родился в Бразилии, но был натурализован для выступления за сборную России.

- Намного опаснее, чем Россия. Там бывает, что просто едешь на машине, тебя с пистолетом остановят, машину украдут — здесь такого не бывает. Если ночью останавливаешься на светофоре, в любой момент может подбежать человек с пистолетом — ты должен выйти и оставить машину ему.

Со мной такое было в 17 лет. Я остановился рядом с аптекой, зашел внутрь, выхожу — меня уже ждут два парня с пистолетами. Просто говорят: давай ключи от машины. Прямо направили ствол на меня. Не могу сказать, что это бывает очень часто, но такое случается, люди к этому привыкли. Поэтому, на мой взгляд, в Бразилии криминала гораздо больше, чем в России, - рассказал Гилерме в youtube-программе "КраСава".

Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат России был приостановлен до 10 апреля. В России зафиксировано более 600 случаев заражения коронавирусом.


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Теги: Локомотив Гилерме Коронавирус
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