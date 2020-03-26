Гилерме сравнил Россию и Бразилию в плане криминальности

Вратарь московского " Локомотива " Маринату Гилерме сравнил уровень преступности в Бразилии и России.

Источник: ФК "Локомотив"

Футболист родился в Бразилии, но был натурализован для выступления за сборную России.



- Намного опаснее, чем Россия. Там бывает, что просто едешь на машине, тебя с пистолетом остановят, машину украдут — здесь такого не бывает. Если ночью останавливаешься на светофоре, в любой момент может подбежать человек с пистолетом — ты должен выйти и оставить машину ему.



Со мной такое было в 17 лет. Я остановился рядом с аптекой, зашел внутрь, выхожу — меня уже ждут два парня с пистолетами. Просто говорят: давай ключи от машины. Прямо направили ствол на меня. Не могу сказать, что это бывает очень часто, но такое случается, люди к этому привыкли. Поэтому, на мой взгляд, в Бразилии криминала гораздо больше, чем в России, - рассказал Гилерме в youtube-программе "КраСава".



Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат России был приостановлен до 10 апреля. В России зафиксировано более 600 случаев заражения коронавирусом.