У Барановской от совместного брака с Аршавиным трое детей.
- Наша подзащитная — самодостаточная личность, которая не ориентируется на алименты Аршавина. Ее карьера на телевидении идет в гору. Сегодняшнее заседание, к сожалению, не состоялось. Так получилось не по нашей вине. Следующее должно пройти после 10 апреля. Но сторона Аршавина почему-то решила, что это Юлия намеренно затягивает процесс. Ей это совсем ни к чему.
У нас складывается впечатление, что Аршавин хочет скрыть свои доходы, дабы платить детям меньше. В свое время он очень плохо поступил с Барановской, оставив ее одну, беременную, с двумя маленькими детьми на руках. Недавно Аршавин развелся с Алисой Казьминой. У них тоже есть общий ребенок, который обделен вниманием папы. Так что у него чемпионство не по голам, а по косякам, - цитирует адвоката Starhit.
Ранее сообщалось, что во времена игры в "Зените" Аршавин выплачил за троих детей около 5 млн рублей алиментов в месяц. Сейчас, по сведениям источника, на каждого ребенка Аршавин платит по 300 тыс. рублей.
Адвокат Барановской: у Аршавина чемпионство не по голам, а по косякам
Игорь Ким, адвокат экс-жены Андрея Аршавина Юлии Барановской, раскритиковал поведение футбольного эксперта.
Источник: getty images
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