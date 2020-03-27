"К сожалению, ситуация с вирусом пока не улучшается. Но будем надеяться, что всё будет хорошо. Давайте дождёмся 10 апреля, тогда уже решим. Какие будут рекомендации президента, правительства – пока мы можем лишь предполагать.
Здоровье людей – самое важное, что может быть, а чемпионат… Бывает, наверное, и такое. Страшно, когда люди гибнут, а тот факт, что мы не доиграем сезон – не самое страшное, что может произойти", — цитирует Айдамирова "Чемпионат".
"Ахмат" занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ после 22-х туров, набрав 20 очков.
Ранее стало известно, что в грозненском клубе зафиксировали курс евро на отметке в 70 рублей для зарплат игроков, чтобы не пострадать от экономического кризиса.
Напомним, что сезон российской Премьер-лиги приостановлен, как минимум, до 10-го апреля из-за распространения коронавируса.
Ранее некоторые российские функционеры выступили за досрочное завершение сезона РПЛ.
Гендиректор "Ахмата": не доиграем сезон РПЛ? Здоровье людей – самое важное
Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров поделился мыслями о судьбе концовки нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Ахмат"
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