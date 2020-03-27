- Вы можете удивиться, но защитник, который был абсолютным кошмаром, — это Мартин Шкртел. Я играл за "Ливерпуль", когда он присоединился к нам в январе 2008 года. За пределами поля он был действительно тихим и добродушным парнем, но во время матчей становился совершенно другим.
Я играл против него один раз — за сборную Англии против Словакии на "Уэмбли" в марте 2009 года. У него была такая привычка — упираться шипами вам в бедро, чтобы выпрыгнуть как можно выше. Первый раз вы это вытерпите, во второй — это раздражает, в третий — сводит вас с ума.
Я кричал на него: "Черт возьми, Мартин!", когда уже не мог терпеть. "Ой, извини, я тебя не заметил!" — отвечал он. Проблема в том, что я не мог пожаловаться арбитру, потому что он следит за мячом. Мартин знал, что он делает, заплетая мне ноги. Мои бедра были все в ранах, когда матч закончился. Прекрасный парень, но от него столько неприятностей, - цитирует Крауча Daily Mail.
С 2004 по 2008 год Шкртел выступал за "Зенит", затем перейдя в "Ливерпуль", где провёл 8 лет. Затем в его карьере были "Фенербахче" и "Аталанта". Сейчас 35-летний словак защищает цвета турецкого "Башакшехира".
"Абсолютный кошмар". Характеристика Крауча для экс-защитника "Зенита"
Экс-нападающий сборной Англии Питер Крауч рассказал о самом сложном защитнике, против которого ему доводилось играть.
Источник: getty images
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