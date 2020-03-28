В этом клубе полузащитник начал профессиональную карьеру.
- У меня есть 6-месячный контракт с "Сочи", и я не знаю, что произойдет дальше. Но если появится возможность вернуться в Эквадор, в "Эмелек", это будет счастливейший день в моей жизни, - цитирует футболиста aficioncentral.com.
34-летний Нобоа в России поиграл за "Рубин", "Динамо", "Ростов" и "Зенит".
В нынешнем сезоне эквадорский полузащитник провёл 16 матчей в чемпионате России, забил четыре гола и отдал три голевые передачи.
Напомним, Тинькофф Российская Премьер-лига была приостановлена до 10 апреля из-за вспышки коронавируса в мире. В России за последний день зафиксировано 228 случаев заражения коронавирусом. Всего в стране свыше 1200 человек лечатся от коронавирусной инфекции.
Нобоа хочет вернуться в эквадорский "Эмелек"
Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа заявил, что хочет вернуться играть в эквадорский "Эмелек".
Источник: "Матч ТВ"
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