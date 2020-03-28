- Никакой паники не было тогда, нет ее и сейчас. Сказал нашим клубным врачам, что сейчас настало их время. Образно говоря, они сейчас и главные тренеры, и спортивные, и генеральные директоры, и руководители клуба в одном лице.
От докторов и медиков, от их рекомендаций и разъяснительной работы сейчас многое зависит, - цитирует Аджоева Sport24.
Напомним, чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса до 10 апреля. В стране зафиксировано свыше 1200 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
"Арсенал" после 22-ух туров РПЛ занимает седьмое место с 28 очками.
Аджоев рассказал о ситуации с коронавирусом в тульском "Арсенале"
Руководитель тульского "Арсенала" Гурам Аджоев рассказал, что происходит в клубе во время пандемии коронавируса.
Источник: ПФК "Арсенал Тула"
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