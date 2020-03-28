Аджоев рассказал о ситуации с коронавирусом в тульском "Арсенале"

Руководитель тульского "Арсенала" Гурам Аджоев рассказал, что происходит в клубе во время пандемии коронавируса.

Источник: ПФК "Арсенал Тула"