Как сообщает Football Insider, руководство "Ливерпуля" собирается выставить 28-летнего швейцарского полузащитника на трансфер.
По информации источника, интерес к Шакири проявляют ЦСКА, "Севилья" и "Рома". Сообщается, что "Ливерпуль" намерен продать игрока. Вариант с арендой не интересует руководство "красных".
Шакири выступает за "Ливерпуль" с лета 2018-го года, перейдя из "Сток Сити" за 14,7 миллиона евро.
Действующий контракт полузащитника с "Ливерпулем" заканчивается летом 2023-го года. Transfermarkt оценивает Шакири в 20 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Джердан Шакири провёл 10 матчей во всех турнирах за "Ливерпуль", забив один мяч.
ЦСКА интересуется Джерданом Шакири из "Ливерпуля"
Швейцарский полузащитник "Ливерпуля" Джердан Шакири может перейти в московский ЦСКА.
Фото: Getty Images
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