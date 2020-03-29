Агент Бикфалви подтвердил информацию об отпуске игроков "Урала" до 1 мая

Агент Даниэл Драгош, чей клиент Эрик Бикфалви играет в "Урале", подтвердил информацию об отпуске игроков до 1 мая.

Источник: ФК "Урал"