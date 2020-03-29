Ранее РИА Новости сообщили, что все игроки "Урала" получили выходные до 1 мая, а легионеры екатеринбургского клуба покинули страны. Чемпионат России официально приостановлен до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.
- "Урал" действительно дал игрокам выходные до 1 мая, а легионеров отпустил домой, - цитирует Драгоша Sport24.
В России зафиксировано свыше 1500 случаев заражения коронавирусом. Около 1400 человек продолжают лечение, 64 - выздоровели, 8 человек умерло.
Агент Бикфалви подтвердил информацию об отпуске игроков "Урала" до 1 мая
Агент Даниэл Драгош, чей клиент Эрик Бикфалви играет в "Урале", подтвердил информацию об отпуске игроков до 1 мая.
Источник: ФК "Урал"
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