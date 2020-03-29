Тарасов подарил жене Porsche на день рождения

Полузащитник "Ростова" Дмитрий Тарасов подарил жене машину на её день рождения.

Костенко, которой сегодня исполнилось 26 лет, стала обладательницей нового автомобиля марки Porsche.Тарасов, который в феврале подписал контракт с "Рубином", на одной из первых тренировок получил травму, которая выбила его из строя до конца сезона.Чемпионат России приостановлен до 10 апреля из-за вспышки коронавируса в мире. В России зафиксировано 1534 случаев заражения. 1462 человек продолжают лечение, 64 - выздоровели, 8 человек умерло.