Тарасов подарил жене Porsche на день рождения

Полузащитник "Ростова" Дмитрий Тарасов подарил жене машину на её день рождения.
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Very sweet 26?? ?? ? Что ж, четверть моего века(это 25 лет, на всякий случай и я не прощаюсь ????) прожита замечательно и завершена на сладкой ноте. Год выдался местами изматывающим (серьезные испытания у любимого), но в целом - волшебным, ведь мы были всегда вместе- физически и духовно. Во время беременности гормоны мои такое творили?????, но ожидание малыша- школа на двоих и мой любимый муж всегда относился с пониманием и быстро помог мне совладать с собой , и мы просто наслаждались процессом??. Может я стала наконец-таки мудрее, а может... да нет, реально стала и научилась слышать и доносить( это важнее ????????). ? Написать хочется много, так сказать, сфотографировать состояние души, но мысли не могу собрать в кучу, так как Сегодня мой день, он самый лучший или нет, один из. И рядом мой любимый и наши любимые девочки, люди и все, что я хочу сказать, так это -Спасибо, Бог, спасибо ??. Моему самому любимому и любящему мужу @tarasov23 ?? ! Моим девочкам? ? И маме @viktoria_ruf . И папе @_yaroslav71 . ~Я знаю, что вы очень счастливы за меня ??????

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Костенко, которой сегодня исполнилось 26 лет, стала обладательницей нового автомобиля марки Porsche.

Тарасов, который в феврале подписал контракт с "Рубином", на одной из первых тренировок получил травму, которая выбила его из строя до конца сезона.

Чемпионат России приостановлен до 10 апреля из-за вспышки коронавируса в мире. В России зафиксировано 1534 случаев заражения. 1462 человек продолжают лечение, 64 - выздоровели, 8 человек умерло.


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Теги: Рубин Тарасов Коронавирус
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