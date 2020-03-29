В Москве и Области введен режим домашней самоизоляции и ограничено передвижение по городу

Мэр Москвы Сергей Собянин ввёл новый комплекс мер для предотвращения распространения коронавируса в городе.

Источник: Газета. Ру

Начиная с завтрашнего дня домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста, покидать квартиру разрешается только в определенных случаях.



Покидать квартиру разрешается только в случаях:



обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью,

поездок на работу, если вы обязаны ходить на работу,

совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке,

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания),

необходимости вынести бытовой мусор.



- А в ближайшие дни - после проведения технических и организационных мероприятий - выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном Правительством Москвы, - сказано на сайте Собянина.



Подобные меры введены и в Московской области.



В России зафиксировано 1534 случаев заражения коронавирусом. 1462 человек продолжают лечение, 64 - выздоровели, 8 человек умерло.