- Чемпионат страны остановлен, футболистам рекомендуют проявлять осторожность и оставаться дома. Многие места уже закрыты для посетителей.
В клубе мне дали указания по тренировкам, которые я и выполняю. Поддерживаю связь с семьей и друзьями через соцсети и видеозвонки. Пользуюсь возможностью почитать и изучить русский язык, слушаю музыку. Провожу время только дома, - цитирует бразильца Meu Tim?o.
После 22-ух туров РПЛ "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице с 50 очками.
Малком перешел в питерский клуб летом прошлого года из "Барселоны" за 40 млн евро.
Чемпионат России был приостановлен до 10 апреля из-за вспышки коронавируса в мире. В России зафиксировано 1534 случаев заражения. 1462 человек продолжают лечение, 64 - выздоровели, 8 человек умерло.
Малком изучает русский язык на самоизоляции
Нападающий "Зенита" Малком рассказал, чем занимается во время самоизоляции.
Источник: РИА Новости
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