"Просто пушка". Реакция Смолова на новый альбом рэпэра Pharaoh

Нападающий "Сельты" Фёдор Смолов оценил новый альбом рэпэра Глеба Голубина, более известного как Pharaoh.

Источник: telegram-канал "Мутко Против"

- Просто пушка, - сказал Смолов в одной из сторис инстаграма.



Новый альбом Фараона называется "Правило". Он вышел в свет 27 марта.



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