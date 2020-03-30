Тарасов: карантин - пауза для сохранения здоровья, но не отпуск, чтобы лечь на диван

Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов поделился мнением о нерабочей неделе, которую ввели в России из-за пандемии коронавируса.
Фото - "Рубин"
Футболист напомнил, что карантин и самоизоляция не являются поводом для лени.

"То, что мы все оказались дома на период карантина, не повод забрасывать тренировки и учёбу.

Эта пауза для сохранения здоровья, но никакой не отпуск или каникулы, чтобы расслабиться и лечь на диван.

Если можете продолжать тренироваться и учиться дома, делайте это, в первую очередь для себя", – написал Тарасов в "инстаграме".

В России коронавирусом заразились уже более 1500 человек.


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Теги: Рубин Тарасов Коронавирус
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