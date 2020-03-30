Новичок "Крыльев" Зеффан: в России красивый, но сложный футбол

Защитник "Крыльев Советов" Мехди Зеффан поделился впечатлениями от уровня игры чемпионата России по футболу.

Фото: Rusfootball.info

«Первое, что отмечу, — красивые стадионы, на которых мне нравится играть. «Крылья» стараются именно играть в футбол, но это в России непросто. Футбол красивый, но сложный. В Европе об РПЛ особо не говорят, только о больших клубах, выступающих в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Но что я успел понять за три сыгранных матча — соперничество между всеми командами очень серьёзное, все хотят победить", — цитирует Зеффана пресс-служба "Крыльев".



Мехди Зеффан стал игроком самарских "Крыльев" в зимнее трансферное окно, подписав контракт до конца 2021-го года. Transfermarkt оценивает защитника в 2 миллиона евро.



Ранее Зеффан выступал во французской Лиге 1 за "Лион" и "Ренн".



За новый клуб 27-летний алжирец провел 3 матч в РПЛ.



"Крылья Советов" после 22-х туров занимают предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России. В активе подопечных Миодрага Божовича - 22 очка.