Об этом сообщает официальный сайт ростовской команды.
33-летний Еременко набрал 24% голосов проголосовавших. Второе место у Ивелина Попова с 17,8%, Хорен Байрамян занял третье место с 17%
После возобновления чемпионата "Ростов" провёл три матча: "Ахмат" (1:1), ЦСКА (3:2), "Локомотив" (1:3). Еременко в этих матчах забил гол.
Напомним, Тинькофф Российская Премьер-лига приостановлена до 10 апреля в связи с распространением коронавируса в стране. Число заболевших на территории Российской Федерации свыше 2000 человек.
Еременко - лучший игрок "Ростова" в феврале и марте
Полузащитник "Ростова" Роман Еременко назван лучшим игроком команды в феврале и марте.
Фото: РИА Новости
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