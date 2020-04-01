Об этом сообщает официальный сайт команды.
По данным, игроки основной команды "красно-белых" будут получать на 40% меньше. Такое сокращение действует до возобновления тренировок.
Напомним, чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса в мире. В России число заразившихся превысило 2700 человек.
Официально: игроки "Спартака" пошли на сокращение зарплаты в 40% на время карантина
Игроки московского "Спартака" согласились сократить зарплату на время карантина.
Фото: ФК "Спартак"
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