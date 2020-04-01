Официально: игроки "Спартака" пошли на сокращение зарплаты в 40% на время карантина

Игроки московского " Спартака " согласились сократить зарплату на время карантина.

Фото: ФК "Спартак"

Об этом сообщает официальный сайт команды.



По данным, игроки основной команды "красно-белых" будут получать на 40% меньше. Такое сокращение действует до возобновления тренировок.



Напомним, чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса в мире. В России число заразившихся превысило 2700 человек.