- Сейчас на двухнедельном карантине. Приехав в Россию, я об этих мерах не знал — нам позвонили через четыре дня… Сказали, что приедут делать анализы, и предупредили, что теперь надо находиться на карантине две недели. В понедельник прошёл тест на коронавирус уже повторно. Первый дал отрицательный результат. Естественно, у нас всё нормально, - рассказал Григорян для "Матч ТВ".
53-летний Григорян возглавил "Урарту" в ноябре 2019 года. Ранее он тренировал "Тамбов", "Луч-Энергию", "Анжи", "Тосно" и многие другие клубы.
Карантин в России связан с распространением коронавируса. За последние сутки в стране зафиксирован 771 случай заражения. Всего на территории Российской Федерации выявлен 3548 человек с коронавирусной инфекцией. 235 вылечились, 30 умерло.
Григорян: Сейчас на двухнедельном карантине. Приехав в Россию, я об этих мерах не знал
Главный тренер армянского клуба "Урарту" Александр Григорян рассказал о карантине в России.
Фото: РИА Новости
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