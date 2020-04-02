"Побег из Шоушенка и другие". Магнуссон назвал любимые фильмы и сериалы

? Продолжаем рубрику #ДомашнийКинотеатрЦСКА, в которой армейцы делятся подборками любимых фильмов и сериалов. На очереди Томми @HordurM34 ?:— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) April 2, 2020
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?? «Власть в ночном городе» (Power)
? «Побег из Шоушенка»
?? «Ночь в Роксбери»
????? «Два с половиной человека»
??«Телохранитель» pic.twitter.com/bIikSAzrFU
Это случилось в рамках рубрики "Домашний кинотеатр ЦСКА".
Такой выбор оставил исландец:
- "Власть в ночном городе", "Побег из Шоушенка", "Ночь в Роксбери", "Два с половиной человека" и "Телохранитель".
В данный момент Магнуссон находится в Исландии из-за ситуации с коронавирусом в мире. Чемпионат России не будет возобновлен раньше конца мая.