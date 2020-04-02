"Побег из Шоушенка и другие". Магнуссон назвал любимые фильмы и сериалы

? Продолжаем рубрику #ДомашнийКинотеатрЦСКА, в которой армейцы делятся подборками любимых фильмов и сериалов. На очереди Томми @HordurM34 ?:

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?? «Власть в ночном городе» (Power)

? «Побег из Шоушенка»

?? «Ночь в Роксбери»

????? «Два с половиной человека»

??«Телохранитель» pic.twitter.com/bIikSAzrFU — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) April 2, 2020

Это случилось в рамках рубрики "Домашний кинотеатр ЦСКА".Такой выбор оставил исландец:- "Власть в ночном городе", "Побег из Шоушенка", "Ночь в Роксбери", "Два с половиной человека" и "Телохранитель".В данный момент Магнуссон находится в Исландии из-за ситуации с коронавирусом в мире. Чемпионат России не будет возобновлен раньше конца мая.