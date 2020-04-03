Источник: игроки "Динамо" не выступали против понижения зарплаты

Футболисты московского "Динамо" не выдвигали своих требований при перерасчете зарплат из-за коронавируса.
Фото: ФК "Динамо"
Об этом сообщает бывший пресс-атташе московского клуба Константин Алексеев в своём telegram-канале.

Ранее появилась информация, что футболисты клуба не приняли предложение клуба о снижении зарплаты на 40% в двух месяцах, а были готовы сократить зарплату на 20% лишь в одном месяце.

Напомним, чемпионат России приостановлен до 31 мая из-за распространения коронавируса. Снижение зарплат призвано сократить потери клубов в этот период.

В России выявлено 4149 случаев инфицирования коронавирусом. 281 - человек вылечился, 34 - умерло.


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Теги: Динамо Коронавирус
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