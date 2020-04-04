"Ждем, что вернешься в состав красно-белых еще сильнее". "Спартак" поздравил Мелкадзе с днём рождения

? Поздравляем Георгия Мелкадзе! Воспитаннику «Спартака» сегодня исполняется 23 года

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Желаем Георгию крепкого здоровья, успехов в «Тамбове», где он выступает на правах аренды, и побольше забитых голов!

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Ждем, что вернешься в состав красно-белых еще сильнее? pic.twitter.com/XuI55Gd6mb — F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) April 4, 2020

Нападающему исполнилось 23 года.В нынешнем сезоне он выступает на правах аренды за "Тамбов", проведя 13 матчей в Премьер-лиге, забив шесть голов и отдав две голевые передачи."Тамбов" после 22-ух туров идёт на 11-м месте турнирной таблицы РПЛ с 25 очками. "Спартак" - 8-й, с 28 очками.