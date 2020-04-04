- Конечно, подходит уже такое ощущение: "Поскорее бы всё закончилось!". Первая неделька ещё куда ни шло, но сейчас уже хочется… Не только в футбольном плане, но и чтобы люди спокойно себя чувствовали, - цитирует футболиста "Спорт день за днём".
В нынешнем сезоне 26-летний Сутормин провёл 16 матчей в чемпионате России, забил два гола и отдал голевую передачу.
Напомним, Тинькофф Российская Премьер-лига была приостановлена до 31 мая из-за распространения коронавируса в стране. В России зафиксировано свыше 4700 случаев инфицирования.
Сутормин - о коронавирусе: поскорее бы всё закончилось
Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин высказался о ситуации с коронавирусом.
Фото: Global Look Press
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